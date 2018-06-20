Нигерия рассчитывает укреплять военно-техническое сотрудничество с Россией

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Нигерия рассчитывает укреплять военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией, в том числе в рамках антитеррористической политики нигерийских властей, заявил председатель сената национальной ассамблеи Нигерии Абубакар Букола Сараки.

"Не в последнюю очередь мы заинтересованы в области борьбы с терроризмом. Это касается и военного оборудования, и программы подготовки персонала. Мы просим страны поддерживать военным оборудованием. Россия делала это раньше, за что мы благодарны", — заявил Сараки на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Политик добавил, что Нигерия рассчитывает на расширение этого сотрудничества. "Мы хотим, чтобы вы воспользовались ситуацией и взяли на себя лидерство в этом. Мы можем обсудить, что можно еще сделать в военном сотрудничестве", — заявил он.

Сараки также отметил необходимость укрепления связей и в других сферах, указав на потенциал Нигерии как одной из ведущих стран Африки.

"Как показывает статистика, к 2050 году Нигерия будет крупнейшей экономикой в Африке, а Россия определенно будет крупнейшей в Европе, и я считаю, что в это время мы делаем важный шаг к красивому будущему. Мы уже сотрудничаем на различных международных платформах, но мы готовы углублять сотрудничество дальше. Россия нуждается в Африке. Нигерия — врата Африки. Я считаю, это должно стать основой для выстраивания отношений", — заявил он.