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В мире

Глава женералитета Каталонии раскритиковал короля Фелипе VI

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (589)
17:0120.06.2018
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© Фото предоставлено женералитетом Каталонии/Жорди БедмарГлава женералитета Каталонии Ким Торра. Архивное фотоГлава женералитета Каталонии Ким Торра. Архивное фото
© Фото предоставлено женералитетом Каталонии/Жорди Бедмар

МАДРИД, 20 июн — РИА Новости. Председатель каталонского правительства (женералитета) Ким Торра написал королю Фелипе VI письмо, в котором попросил о встрече в эту пятницу.

Каталонские флаги. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Торра призвал правительство Испании заняться каталонским вопросом
В Таррагоне 22 июня состоится церемония открытия Средиземноморских игр, на которых будет присутствовать глава государства.

В среду Торра сообщил каталонскому парламенту, что направил королю письмо, подписанное им самим, а также двумя бывшими главами женералитета — Карлесом Пучдемоном и Артуром Масом. "Я уверен, что мы сможем найти время во время вашего визита в Каталонию в эту пятницу, чтобы увидеться", — говорится в постскриптуме этого послания.

По мнению каталонским политиков, "расположенность к диалогу — минимальное требование для поддержания уважительных отношений, которые соответствуют институтам". Официально Королевский дом пока не ответил на предложение о личной встрече.

В письме Торра, Мас и Пучдемон напоминают, что каталонские граждане хотят сами определять будущее региона и призывают главу государства "прислушаться к этому демократическому крику" и "уважать (их) волю".

Ким Торра в парламенте Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© REUTERS / Albert Gea
Торра "разблокировал" утверждение правительства Каталонии
"Мы хотим осуществить народный мандат мирными и демократическими путями, отдавая приоритет соглашению с испанским правительством", при этом лидеры движения за независимость подтверждают "свое твердое обещание… не останавливаться на пути, несмотря на репрессии".

В письмо содержится критика в адрес монарха за его выступление 3 октября, после проведения незаконного референдума в Каталонии, которое, по мнению политиков, "разбередила рану многих граждан, которые никогда не думали, что глава государства одобрит насильственные полицейские репрессии против абсолютно мирных граждан".

При этом Торра призывает "начать период переговоров, при котором будут давать слово гражданам Каталонии".

Выступая в среду в каталонском парламенте, Торра заявил, что после выступления 3 октября "король Испании перестал быть королем для многих каталонцев". Он добавил, что никто не мог представить, чтобы бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон отправил полицию бить избирателей в день проведения референдума в Шотландии, а королева Елизавета произнесла бы речь, подобную той, которую произнес Фелипе VI.

Каталонские флаги в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Новый глава Каталонии отказался присягать на верность королю Испании
Торра также сообщил, что в минувший понедельник он встретится с лидером левой партии Podemos Пабло Иглесиасом, а в начале июля, подтвердил он, состоится встреча с премьером Испании Педро Санчесом.

В Каталонии 1 октября прошлого года состоялся референдум о независимости, который был признан незаконным Конституционным судом страны. В нем приняли участие 40% избирателей, 90% из которых проголосовали за. В день проведения референдума полиция на ряде участков действовала жесткими методами.

Король Фелипе VI 3 октября выступил с обращением к нации, в котором заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

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