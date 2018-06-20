МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда помочь ей с вопросом помилования или экстрадиции в Россию осужденного в США россиянина Константина Ярошенко.

"Вы могли бы мне помочь по Ярошенко, который находится в США. Я обращалась к президенту (США) о помиловании, но пока получила очень расплывчатый ответ. Мы хотели бы максимально помочь, чтобы мое обращение о помиловании или переводе в Россию для отбывания (наказания) было поддержано", — сказала Москалькова Ягланду в ходе встречи в Москве.

"Я не могу этот конкретный вопрос комментировать, но я готов всегда сделать, что от меня зависит, чтобы помочь людям, но США не член Совета Европы, поэтому для меня это трудный вопрос", — ответил ей генсек СЕ.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.