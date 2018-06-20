Евросоюз назвал условия отмены пошлин для товаров из США

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Евросоюз отменит анонсированные пошлины на товары из США в том случае, если Вашингтон откажется от утвержденных в марте тарифов, говорится в сообщении Еврокомиссии.

В среду стало известно, что ЕС введет дополнительные пошлины на импорт из США. Это станет ответом Брюсселя на торговые ограничения со стороны Вашингтона и коснется товаров на сумму 2,8 миллиарда евро.

Уточняется, что ограничительные меры полностью соответствуют правилам ВТО. Они распространятся на продукцию из стали и алюминия, а также на сельхозтовары.

Новые нормы вступят в силу 22 июня.

Вместе с Россией

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что Россия также введет ограничительные меры в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий.

"В связи с тем что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", — заявил он.

Министр уточнил, что меры коснутся только продукции, которая имеет аналоги в России. Действия правительства не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели, добавил политик.

Он отметил, что пошлины не распространятся на американские лекарства, но затронут импортируемую строительно-дорожную технику.

Позднее стало известно, что Россия и ЕС обсуждают возможность проведения консультаций в рамках процесса разрешения споров из-за новых американских тарифов.

"Торговая война"

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов считает, что между Вашингтоном и Брюсселем началась полноценная торговая война. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

"Как бы кто ни пытался закрывать глаза или не называть вещи своими именами – это прямая "торговая война". Так, как это и выглядит: сначала Штаты ввели пошлины на европейские товары, автомобили, на металлопрокат, на алюминий. Сейчас вот Европа принимает зеркальные меры. И здесь кто-то точно выиграет, в том смысле, что заработает денег", — сказал он.

Пошлины на сталь и алюминий

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов.

Вашингтон обосновал эти меры соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Россия, Китай и ЕС пообещали ответить на действия американской стороны и сейчас прорабатывают возможные механизмы реагирования. В то же время Пекин уже повысил тарифы на некоторые импортируемые из США товары.