Юнкер ответил шуткой на вопрос о кризисе в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер шуткой ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, не говорит ли срочный созыв рабочей встречи по проблеме миграции об угрозе наступления кризиса для Евросоюза.
На пресс-конференции после переговоров с премьером Франции Эдуаром Филипом главу Еврокомиссии спросили, нет ли у него ощущения, что для ЕС настало время "без одной минуты полночь".
"Но не позднее этого", — ответил Юнкер, чем спровоцировал смех журналистов.
Тема миграционной политики в Европе может стать одной из ключевых на предстоящем в конце июня саммите ЕС. Лидерам стран предстоит договориться о параметрах реформы системы предоставления убежища и Дублинских соглашений по приему мигрантов.