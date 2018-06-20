Юнкер ответил шуткой на вопрос о кризисе в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер шуткой ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, не говорит ли срочный созыв рабочей встречи по проблеме миграции об угрозе наступления кризиса для Евросоюза.

Ранее Юнкер сообщил, что неформальная встреча по обсуждению миграционного кризиса пройдет в Брюсселе 24 июня.

На пресс-конференции после переговоров с премьером Франции Эдуаром Филипом главу Еврокомиссии спросили, нет ли у него ощущения, что для ЕС настало время "без одной минуты полночь".

"Но не позднее этого", — ответил Юнкер, чем спровоцировал смех журналистов.

Тема миграционной политики в Европе может стать одной из ключевых на предстоящем в конце июня саммите ЕС. Лидерам стран предстоит договориться о параметрах реформы системы предоставления убежища и Дублинских соглашений по приему мигрантов.