Двое турецких военных погибли во время операции против РПК

АНКАРА, 20 июн — РИА Новости. Двое военнослужащих погибли и один получил ранения в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, где проводится операция против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в полученном в среду РИА Новости сообщении генштаба ВС Турции.

"В окрестностях города Хаккари в ходе военной операции погибли двое и ранен один наш боевой товарищ", — говорится в сообщении.

Генштаб Турции также сообщил о нейтрализации 10 членов РПК и уничтожении ее позиций и укрытий в ходе воздушной операции ВС Турции на севере Ирака.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.