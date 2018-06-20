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Эксперт: США раздражают неэффективность и неподконтрольность ООН

Сюжет:
Выход США из СПЧ ООН (29)
16:4420.06.2018
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© AFP 2018 / Brendan SmialowskiАмериканский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоАмериканский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Организация Объединенных Наций весьма неэффективна для США в целом, поэтому выход Штатов из Совета по правам человека ООН во вторник вполне укладывается в их идеологию, сообщил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Швейцария сожалеет о выходе США из Совета ООН по правам человека

Во вторник госсекретарь и постпред США при ООН объявили о выходе страны из СПЧ ООН.

"Этот выход давно назревал и находится в рамках идеологии, которая пропагандируется и используется администрацией (президента США Дональда) Трампа", — сказал Суздальцев.

По его мнению, "у них вообще очень большие подозрения в отношении Организации Объединенных Наций, они считают эту организацию крайне неэффективной, тем более что США несут основные затраты на ее функционирование — их раздражает, как они считают, неэффективность Совета безопасности, в котором зачастую они оказываются блокированы правом вето России или Китая".

"И, конечно, их раздражает этот Совет по правам человека, потому что долгие времена либерального подхода этот комитет был использован как оружие, инструмент давления на ту же Россию, на другие страны", — добавил эксперт.

Постпред США при ООН Никки Хейли на экране во время заседания Совета по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Нетаньяху благодарен США за выход из Совета ООН по правам человека‍

Он отметил, что "сейчас ситуация еще более усугубилась, потому что в этом комитете происходят очень жесткие взаимные обвинения, дискуссия там сложнее, чем в Совете безопасности, и далеко не всегда американцы одерживают верх".

"Российская сторона никуда бы ни делась, годами бы договаривалась, объясняла, пропагандировала свою точку зрения, американцы решили эту проблему кардинально, хирургически — отрезали всякие отношения с этим комитетом и вышли из него, — в высшей степени самоуверенная позиция, великодержавная позиция", — добавил Суздальцев.

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ считает, что на место председателя СПЧ "есть свои претенденты — Россия может стать председателем Совета, что было бы весьма разумно".

"Идет тяжелая подковерная борьба за лидерство, в рамках ООН всегда была борьба за такие лидерские места, это тяжелое минное поле взаимоотношений в дипломатии", — заключил Суздальцев.

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