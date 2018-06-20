В Болгарии оппозиция поставила вопрос о вотуме недоверия правительству

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в среду на рассмотрение Национального собрания страны предложение о вотуме недоверия правительству во главе с Бойко Борисовым, сообщает агентство Focus.

"Мы требуем вотума недоверия из-за провала правительства в политике безопасности. Наши аргументы достаточно серьезны, и с ними согласен народ Болгарии, недовольный тем, что происходит вокруг, и ощущающий отсутствия безопасности", — заявил депутат БСП Иван Иванов.

Это уже вторая с начала года инициатива социалистов о вотуме недоверия правительству Борисова. Первая попытка была предпринята ими в январе в связи с "провальной", по их мнению, антикоррупционной политикой кабмина. Однако тогда при голосовании она не получила необходимой поддержки законодателей.

Предложение о вотуме недоверия выносится на голосование парламентариев в течение недели после поступления. Для отставки правительства требуется поддержка вотума более чем половиной из 240 депутатов Национального собрания.