В Харькове после конфликта в горсовете госпитализировали двух женщин

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Две женщины пострадали в результате конфликта в здании харьковского городского совета, их госпитализировали, сообщила в среду пресс-секретарь управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Елена Баранник.

Ранее в среду полиция сообщила, что представители одной из общественных организаций пришли поучаствовать в заседании сессии городского совета, но охрана пропустила лишь двух человек, возник конфликт, и охранники распылили газ. По данным СМИ, в здании также подожгли дымовую шашку. Спасатели эвакуировали около 300 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

"По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) с этого адреса, где расположен городской совет, в больницу попали две женщины с предварительным диагнозом "отравление". Одной 45 лет, другой – 51", — сказала Баранник в эфире телеканала "112 Украина".