В Британии могут возбудить уголовное дело из-за смерти 456 пациентов

ЛОНДОН, 20 июн — РИА Новости, Мария Табак. Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант не исключил возможности того, что по делу о преждевременной смерти в больнице в Гэмпшире более 450 пациентов может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее в среду был обнародован доклад независимой комиссии, пришедшей к выводу, что неоправданное выписывание пациентам больницы Gosport War Memorial Hospital (графство Гэмпшир, Англия) опиоидов привело к преждевременной кончине 456 человек.

Речь идет о периоде с 1989 по 2000 год, когда, как отмечается в докладе, "носивший институционный характер режим, при котором выписывались и давались опасные дозы рискованной комбинации лекарств, клинически не предписанных и не оправданных, тогда как пациенты и их родственники были бессильны в своих отношениях с профессиональными сотрудниками". Еще 200 пациентов, чьи медицинские карты исчезли, также могли пострадать в течение данного периода, говорится в докладе.

Комиссия констатировала "пренебрежение человеческой жизнью", а действия руководства больницы, медицинских организаций и профсоюзов, местных политиков, коронеров и Королевской прокурорской службы — недостаточными для защиты пациентов и их родных.

"Мы внимательно изучим всю новую информацию, содержавшуюся в докладе, чтобы принять решения о том, что делать дальше, в первую очередь, относительно того, должны ли быть предъявлены обвинения в рамках уголовного дела", — сказал Хант, выступая в парламенте со специальным заявлением.

Министр отметил, что его сегодняшнее заявление носит предварительный характер, и более детальная информация будет осенью, после изучения выводов комиссии.

Хант пообещал, что семьям умерших будет оказана всяческая поддержка. Он назвал содержание доклада "шокирующим" и признал, что проблема, о которой говорили некоторые медсестры, годами игнорировалась.

Комиссия утверждает, что основную ответственность за происходившее в больнице несет доктор Джейн Бартон, выписывавшая лекарства, считает комиссия. В 2010 году Общий медицинский совет признал ее виновной в профессиональных нарушениях в связи с гибелью 12 пациентов, после чего Бартон ушла с работы.

Нынешнее расследование, однако, не предполагало выявления виновных, которые бы понесли уголовную или административную ответственность.