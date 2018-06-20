Около 250 хуситов погибли во время захвата аэропорта в Ходейде

ДОХА, 20 июн — РИА Новости. Около 250 хуситов из движения "Ансар Алла" убиты в Йемене во время боев за аэропорт Ходейды с войсками президента Абд Раббу Мансура Хади и арабской коалиции, сообщил командующий силами арабской коалиции западного побережья Йемена бригадный генерал Абдель Салам аш-Шехи эмиратскому агентству новостей WAM.
По его словам, коалиция принимала активное участие в освобождении аэропорта, при этом она избегала нанесения ударов по гражданским целям. Он отметил, что все помещения аэропорта и прилегающая к нему местность полностью перешли под контроль правительственных войск и коалиции.
Переговоры спецпосланника ООН по Йемену с хуситами о передаче Ходейды под контроль ООН не увенчались успехом.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.