Около 250 хуситов погибли во время захвата аэропорта в Ходейде

Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. 16 июня 2018

Военные силы Саудовской Аравии собираются для отбития международного аэропорта в Йемене, находящегося в городе Ходейда, у повстанцев-хуситов. 16 июня 2018

ДОХА, 20 июн — РИА Новости. Около 250 хуситов из движения "Ансар Алла" убиты в Йемене во время боев за аэропорт Ходейды с войсками президента Абд Раббу Мансура Хади и арабской коалиции, сообщил командующий силами арабской коалиции западного побережья Йемена бригадный генерал Абдель Салам аш-Шехи эмиратскому агентству новостей WAM.

"Около 250 убитых в рядах совершившей переворот группировки и 87 пленных в Ходейде в день освобождения аэропорта", — отметил аш-Шехи.

По его словам, коалиция принимала активное участие в освобождении аэропорта, при этом она избегала нанесения ударов по гражданским целям. Он отметил, что все помещения аэропорта и прилегающая к нему местность полностью перешли под контроль правительственных войск и коалиции.

Бои за аэропорт Ходейды велись с воскресенья. На прошлой неделе арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Ходейда является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена.

Переговоры спецпосланника ООН по Йемену с хуситами о передаче Ходейды под контроль ООН не увенчались успехом.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.