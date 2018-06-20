Еврокомиссия назначила нового главу бюро ЕС по борьбе с мошенничеством

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия в среду назначила представителя Финляндии Вилле Итала новым главой Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), сообщила пресс-служба исполнительной коллегии ЕС.

Итала, с 2013 года занимавший кресло члена Счетной палаты ЕС, приступит с 1 августa к обязанностям главы OLAF и на этом посту сменит британца Николаса Айлетта.

ОLAF было создано в 1999 году решением Еврокомиссии для борьбы с мошенничеством при реализации программ и политики Европейского союза. Бюро является независимым институтом, взаимодействующим с национальными профильными органами.