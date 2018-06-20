Италия на встрече в Брюсселе представит свой план по миграции

РИМ, 20 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Италия в воскресенье выступит с собственным предложением на встрече по вопросам миграции в Брюсселе, заявил вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини.

Ранее в среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что созывает неофициальную рабочую встречу по миграции в Брюсселе с участием нескольких стран для поиска решений в преддверии саммита ЕС. По информации итальянских СМИ, в ней примут участие Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Болгария и Австрия.

"Проблема заключается в том, чтобы не ссориться государствам ЕС между собой, а использовать деньги и людей для защиты европейских границ. Так же, как это делается на границе на Балканах, это нужно делать на средиземноморской границе", — заявил Сальвини журналистам после встречи с членами возглавляемой им партии "Лига" в верхней палате итальянского парламента.

По словам вице-премьера, позднее в среду он обсудит с премьер-министром Джузеппе Конте итальянское предложение, которое будет представлено на встрече в воскресенье.

Сальвини пояснил, что четырьмя его основными пунктами станут укрепление Европейского агентства по контролю границ Frontex, создание "дорожной карты" для заключения соглашений с североафриканскими странами для снижения "миграционного давления", создание системы по приему мигрантов и ускорение процедур выдворения нелегалов в страны их происхождения.