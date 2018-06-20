Россию беспокоит медико-биологическая активность США в странах бывшего СССР

САМАРА, 20 июн – РИА Новости. Россия обеспокоена наращиванием медико-биологической активности США в странах бывшего Советского Союза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы действительно обеспокоены наращиванием медико-биологической активности военного ведомства США на постсоветском пространстве и считаем, что, несмотря на все уверения американцев об обратном, эта деятельность осуществляется преимущественно в интересах Пентагона, а отнюдь не в гуманитарных целях, таких как профилактика, борьба с инфекционными заболеваниями в республиках бывшего Советского Союза", — сказала она на брифинге.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва озабочена деятельностью США в военно-биологической сфере, в частности, связанной с медико-биологической активностью американского военного ведомства у границ России.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России непонятно, с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.