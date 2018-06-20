Силовики стали активнее обстреливать окраины Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков гражданских объектов на окраине Донецка, заявил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

"Наша разведка отмечает увеличение обстрелов гражданских объектов на окраине города Донецка. Это связано с прибытием в зону ответственности первого механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады (вооруженных сил Украины) в район населенного пункта Марьинка (населенный пункт на западных окраинах Донецка, контролируемый силовиками — ред.) снайперов из состава 74-го отдельного разведывательного батальона", — заявил Безсонов.