В Ливии после нападения боевиков снизилась добыча нефти

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Добыча нефти в Ливии снизилась до 700 тысяч баррелей в сутки после нападения боевиков на нефтяные порты, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Глава государственной ливийской National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла (Mustafa Sanallah) позднее подтвердил, что добыча в Ливии снизилась примерно на 450 тысяч баррелей в сутки.
На прошлой неделе боевики под командованием Ибрагима аль-Джадрана, которые до прихода ливийской армии контролировали нефтяные порты, вновь захватили два терминала в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Работа терминалов была приостановлена, сотрудники эвакуированы.
Основные нефтяные терминалы Ливии были освобождены силами Хафтара от исламистов в 2016 году.