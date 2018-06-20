Меркель примет участие в неформальной встрече по миграции

БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера примет участие 24 июня в Брюсселе в неформальной рабочей встрече по вопросам миграции, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Могу вам подтвердить, что канцлер примет участие в воскресенье в Брюсселе в неформальной рабочей встрече по приглашению главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера по актуальным вопросам миграции", — сказал Зайберт на брифинге.
Он добавил, что на встрече должна быть "подготовлена почва для дискуссии на саммите ЕС и сделана оценка того, что может быть реализовано по тем темам, которые интересуют".
Зайберт отказался отвечать на вопрос о составе участников, подчеркнув, что приглашающей стороной является глава ЕК. Он добавил, что канцлер "готова обменяться мнениями с теми странами, которые последуют приглашению, только потом может быть понятно, каковы будут следующие шаги".