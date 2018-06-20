Канцлер Австрии обсудит с Меркель вопрос миграции

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц планирует на этой неделе встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими главами правительств, чтобы обсудить тему миграции, сообщила австрийская газета Kurier.

"Положительным моментом в дискуссии (на тему мигрантов — ред.) в Германии является то, что есть новая динамика на европейском уровне, появился шанс, что, наконец, в ЕС начнется некое движение", — заявил Курц, который в среду вместе с министрами встречается с баварскими коллегами и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.

Ранее в Германии разгорелся правительственный кризис по вопросу миграционной политики. Входящий в коалиционное правительство ФРГ баварский Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с лидером, министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером, выступает за ограничение въезда в страну для беженцев в одностороннем порядке, если общеевропейского решения не удастся достичь.

Меркель и возглавляемый ею Христианско-демократический союз (ХДС) настаивают на том, что "автоматических обязательств" со стороны правительства по введению таких ограничений, даже в случае отсутствия успехов на саммите ЕС в Брюсселе в конце июня, нет.