Канцлер Австрии обсудит с Меркель вопрос миграции

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц планирует на этой неделе встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими главами правительств, чтобы обсудить тему миграции, сообщила австрийская газета Kurier.
Ранее в Германии разгорелся правительственный кризис по вопросу миграционной политики. Входящий в коалиционное правительство ФРГ баварский Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с лидером, министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером, выступает за ограничение въезда в страну для беженцев в одностороннем порядке, если общеевропейского решения не удастся достичь.
Меркель и возглавляемый ею Христианско-демократический союз (ХДС) настаивают на том, что "автоматических обязательств" со стороны правительства по введению таких ограничений, даже в случае отсутствия успехов на саммите ЕС в Брюсселе в конце июня, нет.