Кандидат в мэры Кишинева намерен организовать в среду акцию протеста

КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Набравший больше всего голосов во втором туре выборов мэра Кишинева Андрей Нэстасе намерен в среду организовать акцию протеста из-за того, что суд столицы Молдавии признал результаты голосования недействительными.

Суд Кишинева во вторник отказался признать результаты досрочных выборов мэра столицы Молдавии, победителем которых стал Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Новый мэр Кишинева пробудет на этом посту в течение года, всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.

"Сегодня в 17.30 (совпадает с мск) встретимся у мэрии, чтобы выговориться обо всем, что происходит", — заявил Нэстасе в среду в ходе онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.

Адвокат политика Дмитрий Павел уже оспорил решение первой инстанции в апелляционной палате, решение должно быть вынесено в течение трех дней.

Об участие в митинге заявили сторонники партий "Платформа Достоинства и правда" и PAS, которые вместе выдвигали кандидатуру Нэстасе на выборах. Поддержать его готова и Либерально-демократическая партия Молдавии. Представитель партии социалистов Ион Чебан, который во втором туре уступил Нэстасе 5% голосов, заявил на пресс-конференции, что тоже намерен оспорить решение суда, поскольку считает его "политическим".