Порошенко подписал закон о мотивации к военной службе

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий "усовершенствование службы" в ВСУ. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Также в целях "обеспечения гендерного равенства" и "увеличения мобилизационного ресурса" документ предусматривает повышение предельного возраста пребывания в запасе военнообязанных женщин до 60 лет.
"Реализация нового Закона позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы", — говорится в сообщении.
Кроме того, закон дает военнослужащим, непригодным к службе по состоянию здоровья, возможность продолжать служить в рядах ВСУ. Как отмечают в пресс-службе Порошенко, такие меры позволят реализовать их боевой опыт на воинских должностях, "не требующих физических нагрузок".