Порошенко подписал закон о мотивации к военной службе

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий "усовершенствование службы" в ВСУ. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В соответствии с инициативой, возраст приема в курсанты высших военных учебных заведений повысится с 23 до 30 лет. Тем самым Киев планирует дать возможность участникам операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе поступать на обучение и продолжать военную службу в качестве офицеров или сержантов.

Также в целях "обеспечения гендерного равенства" и "увеличения мобилизационного ресурса" документ предусматривает повышение предельного возраста пребывания в запасе военнообязанных женщин до 60 лет.

"Реализация нового Закона позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы", — говорится в сообщении.

Кроме того, закон дает военнослужащим, непригодным к службе по состоянию здоровья, возможность продолжать служить в рядах ВСУ. Как отмечают в пресс-службе Порошенко, такие меры позволят реализовать их боевой опыт на воинских должностях, "не требующих физических нагрузок".