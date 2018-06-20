Здание горсовета Харькова эвакуировали из-за дымовой шашки

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Спасатели эвакуировали около 300 человек из здания харьковского горсовета, где в ходе конфликта подожгли дымовую шашку, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в среду неизвестные распылили газ в здании Харьковского горсовета, а также подожгли дымовую шашку. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

"По предварительной информации в фойе на первом этаже была использована дымовая шашка… Ввиду опасности дымовых газов, сразу была организована эвакуация людей… Всего были эвакуированы около 300 человек", — говорится в сообщении.

Сообщение о распылении неизвестного вещества в здании горсовета поступило в полицию около 10.10 мск. По данным правоохранителей, накануне представители одной из общественных организаций подали заявку на участие в заседании сессии городского совета, но охрана пропустила лишь двух человек, возник конфликт, и охранники распылили неизвестное вещество.