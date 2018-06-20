На Украине задержали подозреваемых в избиении пограничников в Мариуполе

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Полиция задержала двух человек, которые подозреваются в избиении пограничников в кафе Мариуполя, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.
"Сотрудники полиции установили, что к избиению двух офицеров государственной пограничной службы причастны двое мужчин 1999 года рождения. Предварительно установлено, что данные лица проходили стажировку в службе охраны предприятия", — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, уголовное дело по факту избиения пограничников переквалифицировано по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц", подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. С 8 октября на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%.