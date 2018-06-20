В Белоруссии пресекли попытки мигрантов въехать в ЕС под видом болельщиков

МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии фиксирует попытки мигрантов под видом футбольных болельщиков нелегально выехать через республику в страны Евросоюза, сообщил в среду в Минске заместитель начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности ведомства Алексей Сытенков.

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Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Поскольку в нем участвует значительное количество команд из стран ЕС, МВД Белоруссии ожидает, что в указанный период транзитом через территорию республики проследуют более 150 тысяч болельщиков. В связи с этим Москва и Минск заключили межправительственное соглашение, которое дает право некоторым категориям иностранцев въезжать в Россию через Белоруссию без виз.

По данным погранкомитета, в последние дни ежесуточный поток болельщиков, которые в рамках белорусско-российского соглашения о безвизовом проезде болельщиков пересекают границу республики, достиг 1,25 тысячи. По последним данным, всего пограничники Белоруссии пропустили уже около 6,8 тысячи болельщиков, из них около 6,4 тысячи на въезд и 425 на выезд.

"К сожалению, это не только спорт, но и одно из условий легализации, дальнейшего следования в страны ЕС. Буквально сегодня ночью на участке Сморгонской погрангруппы задержаны четыре гражданина Марокко, вчера – опять Марокко, позавчера – Марокко. До этого на польском направлении — граждане Пакистана. И все "большие любители футбола". А когда начинаем с ними работать, к сожалению, не каждый знает, что такое мяч. Это ситуация в период проведения чемпионата мира", — сказал Сытенков на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что в целом ситуация на белорусской границе находится под контролем.

"Если от футбола уйти, то никто не отменял поиски (нелегальными мигрантами – ред.) лучших условий жизни", — сказал представитель комитета. Он рассказал, что основная категория задерживаемых на западной границе Белоруссии нелегальных мигрантов – граждане Вьетнама, которые прибывают авиасообщением в московские аэропорты, а оттуда уже в составе групп пытаются попасть через Белоруссию в страны ЕС. "Этих граждан мы уже встречаем на наших либо прибалтийских, либо польских рубежах", — сказал Сытенков.

Он подчеркнул, что "граница постоянно у нас охраняется, и нет такой недели, чтобы мы не задерживали группы незаконных мигрантов".

Кроме того, продолжил представитель комитета, ежедневно в пунктах пропуска в каналах пересечения госграницы выявляются лица с поддельными либо подложными документами. Он добавил, что также часто фиксируются случаи укрытия иностранцев в транспортных средствах — например, недавно граждане Пакистана пытались въехать на территорию в фуре с лесоматериалом.