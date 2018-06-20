СПЧ ООН подумает над реорганизацией после официального уведомления от США

ЖЕНЕВА, 20 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека будет думать над реорганизацией работы действующих членов Совета после получения официального уведомления от США о выходе из СПЧ, заявил председатель организации Воислав Шуц в ходе выступления в среду.

"Что касается наших следующих шагов, то мы предпримем соответствующие действия, как только формально получим указание о выходе (от США — ред.). Что касается вакантного места, то решение по нему будет приниматься в соответствии с практикой ООН, учитывая положения резолюции ГА ООН 60/251. Новый член СПЧ должен быть избран, как только представится возможность, чтобы заменить США на оставшийся срок их пребывания в Совете", — заявил он.

Шуц подчеркнул, что будет находиться в контакте с председателем ГА ООН по этому вопросу.

По данным РИА Новости, пока о досрочных выборах в Совет речи не идет.

США во вторник вечером официально объявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека. Они входили в группу из 47 действующих членов СПЧ с правом голосования по резолюциям.

Официально членство США в СПЧ должно было завершиться 31 декабря 2019 года. Это второй подряд трехлетний срок участия США в составе Совета, после которого Вашингтон не имел права на новое переизбрание.

В настоящий момент в Женеве проходит 38-я сессия Совета ООН по правам человека. Она началась 18 июня и продлится до 6 июля. В сентябре также пройдет 39-я сессия СПЧ ООН.