ВСУ обстреляли район насосной станции, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли район насосной станции в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике населенном пункте Васильевка, выпустив 10 мин, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Насосная станция в Васильевке обеспечивает водой жителей Донецкой области по обе линии соприкосновения. Сам населенный пункт находится вблизи района боевых действий.

"Сегодня вооруженные силы Украины дважды открывали огонь по направлению Каменка-Васильевка с применением минометов калибром 82 миллиметра… Всего по окрестностям вблизи Васильевской насосной станции было выпущено десять мин. По предварительным данным, прямых попаданий не зафиксировано", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, в среду на этом участке водопровода планировались восстановительные работы и украинские силовики были об этом оповещены.

Ранее в июне на несколько дней приостанавливала работу Донецкая фильтровальная станция, которая находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения, — из-за небезопасной пересменки сотрудников объекта. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.