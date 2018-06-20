Российский паром "Петербург" освобожден из-под ареста в Таллине

ТАЛЛИН, 20 июн – РИА Новости. Российский паром "Петербург", арестованный в таллинском порту Пальясааре за долги, освобожден решением суда в связи с выплатой всех задолженностей.

Об этом Sputnik Эстония сообщил капитан судна Николай Шашков. По его словам, экипажу выплачены все задолженности по зарплате.

"Хочу передать огромную благодарность всем, кто обеспокоился нашим положением, а также всем тем, кто был готов помочь и поддержал нас в трудную минуту", — сказал капитан "Петербурга".

Николай Шашков рассказал, что он сам покинет борт корабля 20 июня после окончательной передачи дел новому капитану — Андрею Радионову.

Новый экипаж парома состоит пока из пяти человек, однако постепенно будет пополняться из России по мере необходимости.

Предыстория

Паром "Петербург", принадлежащий российской компании OOO Black Sea Ferry & Investments, был арестован за долги, возникшие в 2017 году во время стоянки в Риге. В эстонский порт судно прибыло на ремонт, но работы так и не начались.

Сумма долга составила 350 тысяч евро. За неуплату задолженности паром в порту отключили от электроснабжения. У экипажа осталась возможность покидать территорию порта, однако деньги у моряков закончились.

Экипаж "Петербурга" обратился в посольство России в Эстонии с просьбой оказать содействие. C того момента ситуация вокруг паромом стала улучшаться.

В понедельник, 18 июня, транспортно-логистическая компания Petromaks Spediitor получила банковское подтверждение об оплате судовладельцем всех долгов в полном объеме. Об этом Sputnik Эстония сообщал руководитель предприятия Дмитрий Башев.

Тот факт, что российская компания Black Sea Ferry & Investments, которой принадлежит арестованный теплоход, полностью оплатила услуги судового агента, компании Abelco Agency, Sputnik Эстония подтвердил глава этого предприятия Владимир Завилохин.

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