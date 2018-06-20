Неизвестные распылили газ в Харьковском горсовете‍

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. В здании Харьковского городского совета неизвестные распылили газ и подожгли дымовые шашки, передает "Громадское радио" ("Общественное радио").

"Человек с шевроном муниципальной охраны распылил газ из баллончика в сторону людей, которые пытались попасть в зал", — говорится в сообщении.

В Госслужбе по ЧС в Харьковской области рассказали, что звонок о задымлении поступил в дежурную часть около 10:00 утра.

Сейчас людей из здания эвакуировали. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Позднее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

По данным ведомства, пострадавших и задержанных нет.