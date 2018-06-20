МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Россию из Австрии экстрадирован Аслан Гагиев, лидер крупной группировки, обвиняемый в организации десятков заказных убийств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев 1971 года рождения… Фигурант обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов", — сказала Волк, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Отмечается, что часть сообщников Гагиева были задержаны ранее и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Сообщается, что Аслану Гагиеву удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск в октябре 2014 года; в январе 2015 года задержан Австрии.

Преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии.

Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Что касается самого Гагиева, то в 2015 году его задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца, начался длительный процесс о его экстрадиции в Россию. Высший земельный суд Вены удовлетворил запрос России о выдаче Гагиева.

Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных ОПГ Гагиева, — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.