НАТО в семь раз нарастила войска в Восточной Европе и Прибалтике

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ РФ на фоне истеричной риторики Польши и стран Балтии о "русском вторжении", численность военных контингентов выросла в семь раз, констатировал в среду министр обороны России Сергей Шойгу.

"На фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с 2 до 15 тысяч человек. В период учений НАТО группировка наращивается до 40-60 тысяч военнослужащих", — сказал Шойгу в среду, выступая на первом выездном заседании коллегии Минобороны РФ, которое проходит в Крыму.

Более того, отметил министр, на сессии Совета НАТО 8 июня этого года принято решение о создании двух новых командований, отвечающих за защиту морских коммуникаций в северной Атлантике и обеспечение оперативных перебросок войск с континентальной части США на европейский театр военных действий.

"Активно совершенствуется транспортная инфраструктура для перевозки войск в Восточную Европу. Упрощаются процедуры пересечения границ воинскими контингентами", — констатировал Шойгу.

Он напомнил, что с 2020 года НАТО планирует поддерживать в готовности к применению через 30 суток 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

"Возникает вопрос: для чего все это делается и против кого?" – сказал министр обороны.