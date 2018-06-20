Ким Чен Ын пообещал поддерживать мир и стабильность в мире и регионе

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил готовность приложить усилия для поддержания международного мира и стабильности, сообщает агентство Синьхуа

Ким Чен Ын в сопровождении супруги во вторник прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Встреча состоялась в среду в госрезиденции Дяоюйтай на западе Пекина.

"Я готов совместно с товарищем председателем (Си Цзиньпином) делать все возможное для того, чтобы поднять на новый уровень отношения между КНДР и Китаем, а также играть полагающуюся роль в поддержании международного и регионального мира и стабильности", — цитирует Ким Чен Ына агентство.

За последние несколько месяцев это уже третий визит северокорейского лидера в Китай, однако о предыдущих поездках официальный Пекин сообщал лишь после его отъезда. Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году. Второй визит Ким Чен Ына в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 7-8 мая в городе Даляне.