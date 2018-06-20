Ходит ходуном: в Сети показали плачевное состояние украинских танков

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео поломок танка Т-84У "Оплот" во время международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии. Запись опубликовал телеканал "Звезда".

На кадрах видно, что заведенная боевая машина "ходит ходуном", причем трясутся не только внутренние механизмы, но и сама пушка. Автор видео отмечает, что руководство винит солдат в "неумении стрелять", в то время как состояние танка, по его мнению, в принципе не позволяет проводить стрельбы.

Военные также пожаловались на другие недостатки танка. В частности, во время соревнований заклинило механизм заряжания, искрила проводка и не работали датчики.

Украинские танкисты заняли в Strong Europe Tank Challenge последнее место. По словам одного из участников украинской команды, новые танки Т-84 "Оплот"сломались в первый же день.