ГПУ попросила ввести уголовное наказание за незаконное пересечение границы

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил за введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы и призвал Верховную раду принять соответствующий законопроект.

По его словам, во вторник неизвестные пытались напасть на пограничный наряд в Черновицкой области Украины.

"Это позорно и недопустимо, когда страна в войне не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы… Именно эта норма должна охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов. Призываю Верховную раду безотлагательно принять соответствующий закон и защитить государство", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Сейчас законодательством предусмотрена административная ответственность за незаконное пересечение границы — то есть штрафы, исправительные работы или административный арест до 15 суток.

В конце апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в парламенте обсуждается инициатива возвращения уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, отмененная несколько лет назад. Он выразил уверенность, что закон будет принят как можно быстрее.