Россия играет важную роль в Совете Европы, заявил Ягланд

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает важной роль России в организации и надеется, что Москва и дальше продолжит работу в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Россия играет большую роль в Совете Европы", — сказал он, открывая переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

При этом Ягланд особо отметил работу России в Европейском суде по правам человека и значение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. "Конвенция играет важную роль вообще и важна для России", — добавил он.

"Я очень рад быть здесь, и очень важно, чтобы Россия продолжала оставаться в Европейской конвенции по правам человека", — заявил генсек СЕ.

В своем вступительном слове Ягланд ни разу не упомянул о проблемах в диалоге между Москвой и Страсбургом.

Визит генсека проходит на фоне усложнившихся за последние несколько лет отношений России и Совета Европы. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА Новости, что Ягланд планирует на встрече в Москве поднять, помимо прочего, вопрос о взноса российской стороны в бюджет организации.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в Парламентской ассамблее организации не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что из-за перехода Турции в обычные плательщики и невыплаты Россией первой трети своего взноса за 2018 год у организации возникли финансовые трудности. В поступившей в РИА Новости резолюции постоянной комиссии ПАСЕ отмечается, что бюджет ассамблеи на 2018 год сокращен на 9% и его дефицит составил 1,5 миллиона евро.

В апреле Ягланд впервые рассказал о возможных санкциях в адрес Москвы, если она продолжит не платить взносы в бюджет организации. "Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен предпринять какие-то действия. Таким образом, в конце 2019 года комитет министров должен будет принять меры в отношении Российской Федерации", — заявил генсек совета.