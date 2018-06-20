Россия играет важную роль в Совете Европы, заявил Ягланд

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает важной роль России в организации и надеется, что Москва и дальше продолжит работу в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
При этом Ягланд особо отметил работу России в Европейском суде по правам человека и значение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. "Конвенция играет важную роль вообще и важна для России", — добавил он.
"Я очень рад быть здесь, и очень важно, чтобы Россия продолжала оставаться в Европейской конвенции по правам человека", — заявил генсек СЕ.
В своем вступительном слове Ягланд ни разу не упомянул о проблемах в диалоге между Москвой и Страсбургом.
Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА Новости, что Ягланд планирует на встрече в Москве поднять, помимо прочего, вопрос о взноса российской стороны в бюджет организации.
В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в Парламентской ассамблее организации не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В апреле Ягланд впервые рассказал о возможных санкциях в адрес Москвы, если она продолжит не платить взносы в бюджет организации. "Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен предпринять какие-то действия. Таким образом, в конце 2019 года комитет министров должен будет принять меры в отношении Российской Федерации", — заявил генсек совета.