В ВСУ заявили, что заняли новые стратегические позиции в Луганской области

КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Украинские силовики заявили, что продвинулись в Донбассе на 2 километра вперед от занимаемых ими рубежей и заняли новые позиции вблизи поселка Желобок Луганской области.
"Во исполнение решения командующего объединенных сил по повышению устойчивости обороны и усовершенствования первого оборонительного рубежа был спланирован и осуществлен ряд мероприятий по созданию полосы обеспечения глубиной до 2 километров", — говорится в видеосообщении штаба опубликованном в Facebook.
Также сообщается, что операция осуществлялась в течение двух недель в условиях секретности, потерь нет.
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