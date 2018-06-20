В ВСУ заявили, что заняли новые стратегические позиции в Луганской области

КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Украинские силовики заявили, что продвинулись в Донбассе на 2 километра вперед от занимаемых ими рубежей и заняли новые позиции вблизи поселка Желобок Луганской области.

По данным штаба операции объединённых сил, решение о создании полосы обеспечения вблизи поселка Желобок было принято из-за того, что ополченцы якобы слишком близко подходили к позициям украинских силовиков.

"Во исполнение решения командующего объединенных сил по повышению устойчивости обороны и усовершенствования первого оборонительного рубежа был спланирован и осуществлен ряд мероприятий по созданию полосы обеспечения глубиной до 2 километров", — говорится в видеосообщении штаба опубликованном в Facebook.

Также сообщается, что операция осуществлялась в течение двух недель в условиях секретности, потерь нет.

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