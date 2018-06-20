Два палестинца пострадали во время ночных ударов ВВС Израиля

ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн — РИА Новости. Больницы сектора Газа приняли двух палестинцев, раненных в результате ночных бомбардировок со стороны Израиля, где палестинская ракета разорвалась рядом с детским садом, говорят представители обеих сторон конфликта.

Израильская авиация атаковала в анклаве 25 объектов местных боевиков, которые выпустили за ночь 45 ракет и мин по соседнему государству, где обошлось без пострадавших.

"В больницы сектора Газа поступили двое раненных в результате израильской эскалации", — сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Израильтяне говорят, что из 45 снарядов, которые были выпущены с территории анклава, семь были перехвачены комплексами противоракетной обороны "Железный купол" и три упали в черте населенных пунктов.

Одна из ракет разорвалась рядом с детским садом, где в момент обстрела не было воспитанников, сообщил на брифинге официальный представитель армии подполковник Йонатан Конрикус.

"Это произошло в кибуце напротив центральной части сектора Газа… Это уже второй случай за две недели, когда ракета, которую запускает (правящее в анклаве движение – ред.) ХАМАС, падает у израильского детсада", — сказал офицер.

Он упомянул, что еще один снаряд попал в жилой дом, также при обстреле был поврежден автотранспорт в приграничных селениях.

"В региональных советах, которые находятся в зоне досягаемости применявшихся ночью ракет, живут свыше 200 тысяч человек… Большинство, если не все они, провели ночь в бомбоубежище", — сказал Конрикус.

Он подчеркнул, что ответные удары "выверенно и профессионально" наносились исключительно по военным объектам движения ХАМАС, на которое израильтяне возлагают ответственность за любые агрессивные действия с территории анклава.

Обмен ударами начался в районе полуночи по местному времени, продолжался примерно до шести утра и с тех пор пока не возобновлялся. Ракеты на Израиль полетели после того, как авиация атаковала три объекта боевиков ХАМАС. Ту бомбардировку, первую из трех за ночь, военные назвали ответом на запуски палестинцами горящих воздушных змеев и шаров, которые провоцируют многочисленные пожары в приграничных районах страны.