Главу делегации МККК попросили посетить украинцев в российских тюрьмах

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в среду письмо главе делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Белоруссии и Молдавии Магне Барту, в котором просит его посетить украинских заключенных в российских пенитенциарных учреждениях.

Ранее Денисова в своем письме к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой перечислила четырех украинцев, которых хочет в первую очередь посетить в РФ в рамках взаимных визитов к заключенным. В частности, украинский омбудсмен выразила обеспокоенность состоянием здоровья украинцев, которые голодают или только вышли из голодовки. Это Владимир Балух, Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко.

"Со вчерашнего дня пытаюсь встретиться с руководством Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту. Сегодня (в среду – ред.) его помощник сообщила, что у него цитирую "очень плотный график и он не может встретиться"… Поэтому я направила официальное письмо с просьбой посетить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клиха и Александра Шумкова", — написала Денисова на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, она попросила Барту проверить состояние здоровья заключенных в учреждениях, где они отбывают наказание. Кроме того Денисова попросила главу делегации МККК способствовать организации ее визитов к этим гражданам Украины.

Во вторник Москалькова сообщила, что на встрече в этот день с Денисовой ей удалось выработать и утвердить "дорожную карту", основанную на принципах взаимности, синхронности посещения заключенных. По ее словам, во вторник они также обменялись списками граждан из 34 фамилий, которых хотели бы посетить в местах лишения свободы на Украине, и обговорили график взаимных визитов.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.