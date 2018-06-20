КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3023 мирных жителей с начала конфликта в Донбассе, еще 7-9 тысяч получили ранения, заявила в среду председатель миссии Фиона Фрейзер.

© РИА Новости / Игорь Маслов Перейти в фотобанк В ОБСЕ сообщили о 29 погибших среди мирных жителей в Донбассе с начала года "На протяжении всего периода конфликта с 14 апреля 2014 года по 15 мая 2018 года мы зарегистрировали гибель 3023 мирных жителей, и 7-9 тысяч гражданских лиц получили ранения", — сказала она на брифинге.

По ее словам, количество жертв среди гражданского населения в период с 16 февраля по 15 мая 2018 года увеличилось по сравнению с тремя месяцами ранее. В этот период 19 мирных жителей были убиты, еще 62 получили ранения. Фрейзер добавила, что, по предварительным данным, число жертв за июнь останется высоким.

Фрейзер отметила, что основными причинами гибели мирного населения стали обстрелы из тяжелого вооружения и стрелкового оружия.

Двадцать второй доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине посвящен периоду с 16 февраля по 15 мая этого года

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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