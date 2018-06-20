Послы G7 рассчитывают на создание на Украине антикоррупционного суда

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) рассчитывают на реализацию закона об антикоррупционном суде Украины и ожидают начала его работы, сообщил.
"Послы приветствуют положительную оценку Международного валютного фонда, что касается достигнутого прогресса относительно Высшего антикоррупционного суда и рассчитывают на его реализацию (закона об антикоррупционном суде – ред.)", — говорится в сообщении канадского председательства группы поддержки послов G7 в Киеве в микроблоге Twitter.
Верховная рада ранее приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Закон подписал президент Украины, он был опубликован в официальной прессе и вступил в силу 15 июня.
Во вторник Порошенко внес в Раду еще один, технический, законопроект, предусматривающий старт процедуры создания антикоррупционного суда.