Послы G7 рассчитывают на создание на Украине антикоррупционного суда

Реакция на события на Украине. Июнь 2018 (64)

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) рассчитывают на реализацию закона об антикоррупционном суде Украины и ожидают начала его работы, сообщил.

Накануне директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард провела телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко и похвалила власти Украины за готовящийся антикоррупционный закон.

"Послы приветствуют положительную оценку Международного валютного фонда, что касается достигнутого прогресса относительно Высшего антикоррупционного суда и рассчитывают на его реализацию (закона об антикоррупционном суде – ред.)", — говорится в сообщении канадского председательства группы поддержки послов G7 в Киеве в микроблоге Twitter.

Верховная рада ранее приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Закон подписал президент Украины, он был опубликован в официальной прессе и вступил в силу 15 июня.

Во вторник Порошенко внес в Раду еще один, технический, законопроект, предусматривающий старт процедуры создания антикоррупционного суда.