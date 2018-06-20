Россия заинтересована в укреплении Совета Европы, заявил Лавров

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Совете Европы продолжается системный кризис из-за ситуации вокруг Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), при этом Москва заинтересована в укреплении СЕ как общеевропейской универсальной организации, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня нельзя не упомянуть о системном кризисе, который продолжается в организации в связи с той ситуацией, которая сложилась в Парламентской ассамблее Совета Европы. Мы очень ценим ваши усилия, господин генеральный секретарь, направленные на то, чтобы найти выход из этой кризисной ситуации, и искать этот выход, конечно же, необходимо на основе тех принципов, которыми руководствуется Совет Европы, которые были заложены отцами-основателями этой организации, прежде всего, (это) принцип равноправия всех стран-участников", — сказал Лавров в начале встречи с генсеком СЕ Турбьерном Ягландом, который находится с визитом в Москве.

"Рассчитываю, что все эти вопросы мы с вами сегодня обсудим и это поможет нам продвигаться вперед", — добавил глава МИД РФ. При этом Лавров подчеркнул, что Москва "неизменно заинтересована в укреплении Совета Европы как общеевропейской универсальной организации с уникальными конвенционными механизмами", которые "обеспечивают единство правового пространства от Атлантики до Тихого океана".

"Российская Федерация продолжает активно участвовать в работе Совета Европы, за последние пару лет мы ратифицировали дополнительно шесть международных правовых актов нашей общей организации", — подчеркнул российский министр.

Визит Ягланда в РФ проходит на фоне усложнившихся за последние несколько лет отношений России и Совета Европы. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.