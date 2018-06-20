Выход США из СПЧ ООН показал их неспособность к дипломатии, считает эксперт

Постпред США при ООН Никки Хейли на экране во время заседания Совета по правам человека при ООН в Женеве

Постпред США при ООН Никки Хейли на экране во время заседания Совета по правам человека при ООН в Женеве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Выход США из Совета по правам человека ООН демонстрирует их неспособность к дипломатическим переговорам, считает замруководителя Общественной палаты РФ, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Во вторник госсекретарь и постпред США при ООН объявили о выходе страны из СПЧ ООН.

"Это не первый случай, когда США выходят из органов ООН, принимающих решения, которые по тем или иным причинам Соединенным Штатам не нравятся. Из того же Совета по правам человека, который ранее назывался комиссией, они уже выходили. Бывало, отказывались платить в бюджет ООН. Выходили из переговоров по Конвенции ООН по морскому праву, которая затрагивала различные интересы — от оборонных до рыбных и связанных с добычей нефти и газа. А в конечном итоге были вынуждены ее подписать и верифицировать. Так что ничего драматичного и нового в этом нет", — сказал Орджоникидзе РИА Новости.

По его оценке, последний демарш Вашингтона стал очередным "проявлением недальновидной и неразумной политики США – выхода из органов ООН и противопоставления себя даже собственным союзникам и постоянным членом Совбеза ООН, которые ни из каких органов не выходят".

"Это очень характерно для нынешней политики американской администрации. Они не умеют или не хотят вести дипломатические переговоры. Их позиция заключается в том, что выдвинуть условия и бросить: вы либо соглашаетесь на них, либо не соглашаетесь. Это уже не дипломатия, а попытка диктата, ковбойского применения силы. Ведь дипломатия всегда строилась на переговорах: в чем-то мы уступали, в чем-то они, и в конечном итоге договаривались", — считает Орджоникидзе.

После выхода США Совет по правам человека ООН "будет работать, как и работал", уверен замруководителя Общественной палаты. "В конечном итоге даже такая крупная страна, как Соединенные Штаты, не может противостоять всему остальному миру. Ну, вышли и вышли – год-два пройдет, и они вынуждены будут вернуться", — прогнозирует Орджоникидзе.