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Выход США из СПЧ ООН показал их неспособность к дипломатии, считает эксперт

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Выход США из СПЧ ООН (17)
11:3020.06.2018
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© AFP 2018 / Fabrice Coffrini Постпред США при ООН Никки Хейли на экране во время заседания Совета по правам человека при ООН в ЖеневеПостпред США при ООН Никки Хейли на экране во время заседания Совета по правам человека при ООН в Женеве
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Выход США из Совета по правам человека ООН демонстрирует их неспособность к дипломатическим переговорам, считает замруководителя Общественной палаты РФ, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
© AP Photo / Fabrice Coffrini
Мнение: США недовольны, что Совет по правам человека отобрал их "вотчину"
Во вторник госсекретарь и постпред США при ООН объявили о выходе страны из СПЧ ООН.

"Это не первый случай, когда США выходят из органов ООН, принимающих решения, которые по тем или иным причинам Соединенным Штатам не нравятся. Из того же Совета по правам человека, который ранее назывался комиссией, они уже выходили. Бывало, отказывались платить в бюджет ООН. Выходили из переговоров по Конвенции ООН по морскому праву, которая затрагивала различные интересы — от оборонных до рыбных и связанных с добычей нефти и газа. А в конечном итоге были вынуждены ее подписать и верифицировать. Так что ничего драматичного и нового в этом нет", — сказал Орджоникидзе РИА Новости.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Хейли рассказала, когда США могут вернуться в Совет ООН по правам человека
По его оценке, последний демарш Вашингтона стал очередным "проявлением недальновидной и неразумной политики США – выхода из органов ООН и противопоставления себя даже собственным союзникам и постоянным членом Совбеза ООН, которые ни из каких органов не выходят".

"Это очень характерно для нынешней политики американской администрации. Они не умеют или не хотят  вести дипломатические переговоры. Их позиция заключается в том, что выдвинуть условия и бросить: вы либо соглашаетесь на них, либо не соглашаетесь. Это уже не дипломатия, а попытка диктата, ковбойского применения силы. Ведь дипломатия всегда строилась на переговорах: в чем-то мы уступали, в чем-то они, и в конечном итоге договаривались", — считает Орджоникидзе.

После выхода США Совет по правам человека ООН "будет работать, как и работал", уверен замруководителя  Общественной палаты. "В конечном итоге даже такая крупная страна, как Соединенные Штаты, не может противостоять всему остальному миру. Ну, вышли и вышли – год-два пройдет, и они вынуждены будут вернуться", — прогнозирует Орджоникидзе.

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