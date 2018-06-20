Чиновник ЕК предположил, что Трамп и Росс не знакомы с трудами Адама Смита

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Гендиректор ЕК по вопросам торговли Жан-Люк Демарти поиронизировал в среду в Европарламенте по поводу введенных США пошлин на сталь и алюминий, предположив, что президент США Дональд Трамп и министр торговли Уилбур Росс не знакомы с трудами экономистов Адама Смита и Дэвида Рикардо.

"Выглядит так, будто ни Дональд Трамп, ни секретарь Росс когда-либо читали (основоположника экономической теории – ред.) Адама Смита, (классика политэкономии – ред.) Дэвида Рикардо, они их не знают", — поиронизировал европейский чиновник, выступая в среду в комитете по международной торговле Европарламента.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня. Евросоюз в ответ на это заявил о трех направлениях действий: открытие 1 июня спора в ВТО, наложение пошлин на импорт ряда товаров из США для ребалансировки ситуации в рамках правил организации, а также о возможности ввести защитные меры на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.