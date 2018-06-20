Сенат Канады одобрил легализацию марихуаны, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сенат Канады (верхняя палата парламента) принял федеральный закон о легализации марихуаны в оздоровительных целях, сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, голосование состоялось вечером во вторник. За законопроект высказались 52 сенатора, против проголосовали 29.

Как поясняет телеканал CTV, нижняя палата канадского парламента — Палата общин — получит уведомление о решении Сената в ближайшее время. После этого, с получением "официальной королевской санкции", закон будет официально принят. Правительству премьера Джастина Трюдо останется лишь назначить дату вступления нового закона в силу.

Таким образом, сообщает CBC, "законный рынок марихуаны" в Канаде может быть создан уже через 8-12 недель.