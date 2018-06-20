ЕС скоро опубликует решение об ответных пошлинах на ряд товаров из США

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС в ближайшее время официально опубликует список товаров из США, в отношении которых будут введены пошлины в рамках ребалансировки после односторонних мер Вашингтона, сообщил в среду генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти.

В середине июня страны Евросоюза единогласно поддержали план по введению импортных пошлин на товары из США.

"Регулирование о вводе пошлин ЕС в отношении ряда американских товаров будет опубликовано вскоре в Официальном журнале и начнет применяться на следующий день после публикации", — сообщил Демарти на слушаниях в комитете по международной торговле в Европарламенте.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня. Евросоюз в ответ на это заявил о трех направлениях действий: открытие 1 июня спора в ВТО, наложение пошлин на импорт ряда товаров из США для ребалансировки ситуации в рамках правил организации, а также о возможности ввести защитные меры на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.