МИД предостерег Европу от создания нового железного занавеса

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мир сталкивается с попытками сформировать новый железный занавес в Европе, считает замглавы МИД Александр Грушко.

Это будет иметь "крайне негативные последствия для всех без исключения государств", уточнил он, выступая на XV Флагманской конференции Ассоциации европейского бизнеса в России.

По словам Грушко, на Западе "сформировался нарратив" о России, который не имеет ничего общего с реальностью и который надо преодолевать.

Военную активность НАТО у границ России дипломат назвал "выброшенными деньгами" и отвлечением от других задач, которые необходимо решать в сфере безопасности.

"Приходится констатировать, что Евросоюзу в минувшее десятилетие так и не удалось найти золотую середину в отношениях с нашей страной", — заключил Грушко.

Отношения России и Запада

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.

В конце мая Владимир Путин призвал западные страны не заходить в отношениях с Россией за "красную черту".

В частности, президент отметил, что интересы Москвы необходимо уважать, а также выразил опасения, что расширение Североатлантического альянса может представлять угрозу для России.

Глава государства отметил, что страны Запада обвиняют Россию "во всех смертных грехах" и это, по его мнению, наносит ущерб международным отношениям.