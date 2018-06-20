В Нидерландах выясняют, была ли открыта дорога у фестиваля Pinkpop

Полицейские на месте наезда фургона на людей на фестивале Pinkpop в Нидерландах. 18 июня 2018

Полицейские на месте наезда фургона на людей на фестивале Pinkpop в Нидерландах. 18 июня 2018

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Прокуратура Нидерландов расследует, была ли в нарушение норм безопасности открыта для движения дорога у фестиваля Pinkpop, рядом с которым в понедельник утром фургон совершил наезд на толпу зрителей, сообщает издание Limburger.

Согласно изданию, указанные на сайте фестиваля меры безопасности предусматривали ограничение движения на улице с 6 вечера до 6 утра. Однако фургон, по данным СМИ, смог выехать на проезжую часть около 4 утра.

Как ранее сообщалось, утром в понедельник небольшой автобус наехал на зрителей музыкального фестиваля Pinkpop на юге страны. В результате один человек погиб, трое получили серьезные травмы. Водитель микроавтобуса с места происшествия скрылся, но позднее сам явился с повинной в полицию в Амстердаме. Он был задержан и находится в отделении полиции в Лимбурге. Прокуратура сообщила, что инцидент не рассматривается как попытка теракта.