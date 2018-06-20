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В мире

Эрдоган, Индже и Демирташ: за кого голосовали граждане Турции во Франции

09:5820.06.2018
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© AP Photo / Emrah GurelПлакаты с изображениями кандидатов в президенты Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Селахаттина ДемиртасаПлакаты с изображениями кандидатов в президенты Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Селахаттина Демиртаса
© AP Photo / Emrah Gurel

ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. У турецких избирателей, которых во Франции насчитывается около 330 тысяч человек, накануне была последняя возможность проголосовать на досрочных президентских и парламентских выборах в Турции. Политические предпочтения тех, кто пришел на избирательный участок под Парижем и рассказал корреспонденту РИА Новости о своем выборе, разделились на три основные группы: одни голосовали за действующего турецкого президента, вторые — за кандидата от основной оппозиционной партии, третьи отдали голос за прокурдскую партию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Выборы в Турции намечены на 24 июня. Турецкие избиратели, зарегистрированные за рубежом, могут проголосовать в 60 странах и 123 представительствах до 19 июня. На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени включены имена действующего президента страны Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Явка около 50%

Во Франции, где находится вторая по численности турецкая диаспора в Европе, голосование на президентских выборах началось 7 июня и завершилось во вторник в 21.00 по местному времени (22.00 мск). Избирательные участки были открыты для граждан Турции в нескольких французских городах: Париже, Страсбурге, Лионе, Марселе, Нанте и Бордо, сообщили РИА Новости в турецком посольстве в Париже. Как отметили в дипмиссии, во Франции проживают 330 тысяч турецких подданных, имеющих право голоса.

В понедельник и вторник у турецкого генконсульства, которое расположено в западном пригороде Парижа Булонь-Бийанкур, не было видно очереди, но люди шли на участок непрерывным потоком. Многие приезжали с семьями, маленькими детьми и пожилыми родителями.

Кандидат в президенты Турции от Партии счастья Темель Карамоллаоглу
© Фото : пресс-служба Партии счастья
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Консул Турции в Париже Сади Сезер рассказала РИА Новости, что по состоянию на 13.00 (14.00 мск) 19 июня проголосовало более 58 тысяч избирателей из парижского региона. "Это около 50% избирателей", — отметила она. По ее словам, в Париже зарегистрировано порядка 134 тысяч турецких избирателей.

"Явка на этих выборах, как показывают цифры, очень высокая по сравнению с другими выборами. Около половины турецких граждан проголосовали", — сказала Сезер, напомнив, что отдать свой голос на выборах можно и в международных аэропортах. Подсчет голосов будет производиться в Турции 24 июня после закрытия избирательных участков по всей стране, пояснила генконсул.

© AP Photo / Presidency Press Service/ PoolПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращается к сторонникам во время предвыборного митинга в Стамбуле
© AP Photo / Presidency Press Service/ Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращается к сторонникам во время предвыборного митинга в Стамбуле

"С Эрдоганом Турция развивается, и все завидуют"

Политические предпочтения голосующих на выборах на участке турецкого генконсульства под Парижем были разными, одну четкую тенденцию в ходе голосования выявить было сложно.

Вид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мужчина 35 лет, который представился предпринимателем в автомобильной индустрии, рассказал, что голосовал за действующего турецкого президента. "Я думаю, что с Эрдоганом ситуация будет только улучшаться. Европейские и западные СМИ пытаются его очернить. Но то, что они пишут, ничего общего не имеет с тем, что происходит в стране. Турция развивается, и все просто завидуют", — сказал избиратель. Его товарищ также признался, что голосовал за Эрдогана.

Еще двое мужчин, вышедших с избирательного участка, также согласились с тем, что во время президентства Эрдогана ситуация в Турции улучшилась. "Я голосовал за президента Эрдогана, потому что в течение 15 лет он поднял нашу страну, он хорошо продвинул экономику, демократию, свободу, равенство, как во Франции", — отметил собеседник агентства.

Вместе с тем немногие из опрошенных корреспондентом РИА Новости женщин соглашались говорить о своем выборе. Некоторые представительницы прекрасного пола ссылались на занятость и отсутствие времени, другие честно признавались, что не хотят раскрывать имя кандидата, за которого отдали свой голос.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Вы хотите знать, за кого мы голосовали? Это разве не должно остаться тайной?" — удивилась молодая женщина, носящая длинное черное платье и платок. Посовещавшись со своей подругой или сестрой на турецком языке, избирательница сказала: "Мы предпочитаем, оставить наш выбор при себе. Но во всяком мы голосовали за Турцию".

Вместе с тем идущий следом мужчина и услышавший вопрос, охотно рассказал, что голосовал за правящую партию. Он отметил, что выступает за взаимодействие между мусульманами, православными, католиками, иудеями. "И для этого есть единственный способ — поддерживать того человека, который во главе государства сегодня. Эта единственная возможность остаться на тех же позициях и оставаться друзьями с теми странами, с которыми мы сегодня имеем хорошие отношения", — считает он.

За светское государство и Индже

Были и те, кто голосовал за оппозиционного кандидата Мухаррема Индже. "Я голосовал за него, потому что хочу, чтобы в Турции что-то изменилось. Я — за светское государство… Если ситуация сейчас не изменится, нас ждут большие проблемы", — сказал мужчина средних лет, пришедший на избирательный участок в сопровождении свой матери, которая также голосовала за Индже, и жены-француженки.

Две женщины в джинсах и без платков на голове также подчеркнули, что выступают за светское государство, поэтому их выбор пал на Индже. "Мы за светское государство. Я — кемалист, я люблю Ататюрка, он демократ. Он отстаивал такие ценности как равенство и братство. Я хочу оставаться в демократическом государстве", — сказал одна из женщин.

© REUTERS / Huseyin AldemirКандидат в президенты Турции Мухаррем Индже во время предвыборного митинга в Стамбуле
© REUTERS / Huseyin Aldemir
Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже во время предвыборного митинга в Стамбуле

Курды — за Демирташа

Кроме того, среди опрошенных РИА Новости избирателей, голосовавших в Париже, было много курдов, которые ожидаемо голосовали за Демирташа. "Я – курдского происхождения и голосовал за прокурдскую партию и Демирташа, это наш представитель. Я надеюсь, что его партия по крайней мере пройдет в парламент", — сказал мужчина, отметив, что живет во Франции с 1999 года.

Предприниматель Илмаз Якут также рассказал, что голосовал Демирташа. "Мы против Эрдогана, мы голосовали за Селахаттина Демирташа от курдской партии… Много курдов голосует за него", — сказал он, жестко раскритиковал политику действующего турецкого президента.

"Мы голосовали за Селахаттина Демирташа, за демократию, права человека, за то, чтобы каждый мог жить в своей культуре, в своей религии…Мы живем в Европе, и у нас есть права выражать свое мнение, но я не думаю, что в Турции люди могут также свободно выражать свое мнение", — сказал мужчина, пришедший на избирательный участок с супругой. Он предполагает, что на парламентских выборах прокурдская партия может набрать от 13 до 17%.

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