В Афганистане погибли около 30 сотрудников силовиков при нападении талибов*

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Не менее 30 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли при нападении талибов в провинции Бадгис, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

Как сообщает агентство, боевики радикального движения "Талибан"* совершили нападение на два КПП в среду утром. Отмечается, что это первая крупная атака талибов с момента введения режима прекращения огня.

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие между правительством и движением "Талибан"* будет продлено на десять дней. Изначально оно было объявлено с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* в свою очередь заявило, что не намерено поддерживать данную инициативу.

Ранее сообщалось, что в декларации по итогам конференции в Ташкенте была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан"*, без выдвижения каких-либо предварительных условий.

* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.