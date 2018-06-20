Додон прокомментировал отказ суда признать выборы мэра в Кишиневе

КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что решение кишиневского суда о признании выборов мэра молдавской столицы недействительными вызывает вопросы.

"Решение суда по поводу выборов в Кишиневе вызывает много вопросов… Прецедент Нэстасе, который воспользовался прямой поддержкой от иностранных политиков в предвыборной кампании, евроунионисты у власти посчитали слишком опасным в перспективе парламентских выборов", — написал Додон в Facebook.

Суд Кишинева во вторник отказался признать результаты выборов мэра столицы, победителем которых стал Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов.

"Теперь Андрей Нэстасе был выставлен жертвой и избавлен от бремени руководства Кишиневом, с которым он бы не справился по причине своей некомпетентности и отсутствия административного опыта. Может быть, было бы лучше, чтобы Нэстасе позволили продемонстрировать свои руководительские способности или их отсутствие, чтобы все увидели, насколько он беспомощен, когда речь (идет) о реальных проблемах и когда популизм не помогает", — считает президент.

По его словам, складывается впечатление, что речь идет о "двойных стандартах и избирательном правосудии". Додон ждет окончательного решения суда, поскольку Нэстасе намерен обратиться в Апелляционную палату и готов организовать протесты.

Согласно местному законодательству, судебная инстанция подтверждает результаты прошедших выборов. Только после этого в течение 24 часов их передают в Центральную избирательную комиссию и в окружной избирательный совет. Затем ЦИК публикует окончательные итоги выборов.

Новый мэр будет руководить столицей в течение года, всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.