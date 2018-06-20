РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Уволенные охранники посольства США в Камбодже устроили акцию протеста

09:2620.06.2018
(обновлено: 09:32 20.06.2018)
02251
© РИА Новости / Татьяна БеляковаПерейти в фотобанкКамбоджа. Архивное фотоКамбоджа. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Белякова
Перейти в фотобанк

БАНГКОК, 20 июн – РИА Новости. Около 20 граждан Камбоджи, уволенных из службы охраны посольства США в этой стране, начали во вторник вместе с семьями пикетировать здание дипмиссии в Пномпене, требуя восстановления на работе, сообщает в среду газета Phnom Penh Post.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СМИ: в блокчейне биткоина нашли сотни ссылок на детскую порнографию

Более 30 местных сотрудников, работавших на внешнем периметре охраны посольства, были уволены в апреле текущего года за то, что рассматривали на своих смартфонах и пересылали друг другу эротические фотографии, на одной из которых, как тогда заявили в посольстве, была запечатлена девочка в возрасте менее 10 лет.

Сотрудники посольства тогда изъяли у охранников телефоны и провели проверку содержания их переписки в социальной сети Facebook, где и были обнаружены фотографии, напоминает газета. Охранников заподозрили в производстве и распространении детской порнографии. Уволены были не только те, кто пересылал товарищам изображения, но и те, кто их получал. Большинство уволенных работали в службе охраны посольства США долгое время, некоторые – по 15-18 лет.

Уволенные охранники неоднократно в течение последних месяцев обращались в посольство с просьбами восстановить их на работе, однако никакого ответа не получили.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Жителя Алтайского края задержали за непристойную переписку со 112 детьми

Во вторник более 20 человек с семьями пришли к зданию посольства и начали протест. Надписи на плакатах, которые они держали в руках, гласили: "Мы за США. Но вы разбиваете наши сердца!", "У нас нет работы, нет еды, нет жизни".

Жены уволенных охранников сообщили Phnom Penh Post, что их семьи жили многие годы только на зарплату их мужей, которым теперь тяжело найти новую работу. Зарплаты охранников в посольстве США значительно выше обычных зарплат граждан Камбоджи.

"Я знаю точно, что мой муж не распространял порнографию и тем более не делал таких фотографий. Я верю ему и прошу посольство США вернуть его на работу", — сказала журналистам газеты одна из женщин.

Посольство прокомментировало акцию протеста, заявив, что у него нет возражений против проведения такого мероприятия местными гражданами.

"Мы поддерживаем право любого человека на мирный протест, в том числе право на протест наших бывших охранников", — заявил газете пресс-атташе посольства Дэвид Джоса.

"Правительство США очень серьезно относится к инцидентам, связанным с детской порнографией и эксплуатацией детей. Мы не даем комментариев по кадровым вопросам", — сказал он, отвечая на вопрос газеты о причинах увольнения охранников.

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
20 июня 15:00
-
Португалия
-
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Чемпионат мира по футболу 2018
20 июня 15:00
-
Португалия
-
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена