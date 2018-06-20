Уволенные охранники посольства США в Камбодже устроили акцию протеста

БАНГКОК, 20 июн – РИА Новости. Около 20 граждан Камбоджи, уволенных из службы охраны посольства США в этой стране, начали во вторник вместе с семьями пикетировать здание дипмиссии в Пномпене, требуя восстановления на работе, сообщает в среду газета Phnom Penh Post.

Более 30 местных сотрудников, работавших на внешнем периметре охраны посольства, были уволены в апреле текущего года за то, что рассматривали на своих смартфонах и пересылали друг другу эротические фотографии, на одной из которых, как тогда заявили в посольстве, была запечатлена девочка в возрасте менее 10 лет.

Сотрудники посольства тогда изъяли у охранников телефоны и провели проверку содержания их переписки в социальной сети Facebook, где и были обнаружены фотографии, напоминает газета. Охранников заподозрили в производстве и распространении детской порнографии. Уволены были не только те, кто пересылал товарищам изображения, но и те, кто их получал. Большинство уволенных работали в службе охраны посольства США долгое время, некоторые – по 15-18 лет.

Уволенные охранники неоднократно в течение последних месяцев обращались в посольство с просьбами восстановить их на работе, однако никакого ответа не получили.

Во вторник более 20 человек с семьями пришли к зданию посольства и начали протест. Надписи на плакатах, которые они держали в руках, гласили: "Мы за США. Но вы разбиваете наши сердца!", "У нас нет работы, нет еды, нет жизни".

Жены уволенных охранников сообщили Phnom Penh Post, что их семьи жили многие годы только на зарплату их мужей, которым теперь тяжело найти новую работу. Зарплаты охранников в посольстве США значительно выше обычных зарплат граждан Камбоджи.

"Я знаю точно, что мой муж не распространял порнографию и тем более не делал таких фотографий. Я верю ему и прошу посольство США вернуть его на работу", — сказала журналистам газеты одна из женщин.

Посольство прокомментировало акцию протеста, заявив, что у него нет возражений против проведения такого мероприятия местными гражданами.

"Мы поддерживаем право любого человека на мирный протест, в том числе право на протест наших бывших охранников", — заявил газете пресс-атташе посольства Дэвид Джоса.

"Правительство США очень серьезно относится к инцидентам, связанным с детской порнографией и эксплуатацией детей. Мы не даем комментариев по кадровым вопросам", — сказал он, отвечая на вопрос газеты о причинах увольнения охранников.