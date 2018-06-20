В Индии рассказали о проблемах со строительством газопровода из Ирана

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июн — РИА Новости. Проект строительства газопровода из Ирана в Индию через территорию Пакистана вряд будет реализован в обозримом будущем из-за проблем в сфере безопасности, заявил РИА Новости бывший секретарь министерства нефти и газа Индии Саурабх Чандра.

"Реализация этого проекта не представляется возможной в обозримом будущем. Причиной тому служат несколько "раздражителей". Даже Индия не испытывает очень большого энтузиазма по поводу строительства газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) из-за проблем в сфере безопасности, исходящих из Афганистана и Пакистана", — сказал Чандра.

В июне заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что Пакистан и Индия рассматривают проект строительства газопровода из Ирана в Индию, однако каких-либо конкретных решений по этому вопросу до сих пор не принято.

Согласно Маркелову, российская сторона изучает маршруты поставки газа с четырех месторождений в Иране, и на сегодняшний день у Москвы и Тегерана подписан меморандум по поддержке данного проекта.